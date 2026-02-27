قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
توك شو

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026: تكرار في التيمات.. و«السوشيال ميديا» بوصلة لا يمكن تجاهلها

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

أعرب الفنان أحمد عبد الحميد عن رأيه في خريطة مسلسلات رمضان 2026، معتبرًا أن الموسم يشهد قدرًا من التشابه في الأفكار والتيمات، مع اعتماد بعض صُنّاع الدراما على مناطقهم الآمنة دون مغامرة حقيقية.

تغيير جذري في الطرح

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة قناة النهار، أن عددًا من الأعمال يسير على خط نجاح تحقق سابقًا، دون تغيير جذري في الطرح أو المعالجة، مشيرًا إلى أن بعض المنتجين والمبدعين يفضلون البقاء داخل «منطقة الراحة» بدلًا من خوض تجارب مختلفة.

وأكد أن النص الجيد يظل العنصر الحاسم في أي عمل درامي، لافتًا إلى أن قوة «الورق» هي ما يصنع الفارق الحقيقي ويمنح العمل قيمته الفنية. واستشهد بأعمال سابقة حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية، مثل لام شمسية وقلبي ومفتاحه، معتبرًا أن جودة الكتابة كانت العامل الأبرز في تميزها.

التوازن بين الانتشار والجودة

وأشار عبد الحميد إلى أن بعض الأعمال التجارية تنجح في تحقيق أهدافها، لكنها ليست الغالبة هذا الموسم، مؤكدًا أن التوازن بين الانتشار والجودة يظل التحدي الأكبر أمام صناع الدراما.

ردود فعل الجمهور

وفي سياق متصل، شدد على أهمية متابعة ردود فعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن «السوشيال ميديا» أصبحت مؤشرًا مهمًا لقياس تفاعل المشاهدين، لكنها تحتاج إلى قراءة واعية ومتأنية، لأن الهدف في النهاية هو تقديم محتوى يلامس الناس ويعبر عنهم.

أحمد عبد الحميد الفنان أحمد عبد الحميد مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2026

