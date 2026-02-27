قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تفاصيل جديدة حول زلزال تركيا وسوريا المدمر.. ماذا حدث؟

زلزال تركيا
زلزال تركيا
أحمد أيمن

كشفت دراسة علمية حديثة، تفاصيل جديدة حول الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير 2023، مسلطة الضوء على آلية حدوثه، والطبيعة المعقدة التي جعلت آثاره كارثية بهذا الشكل.

وأظهرت التحليلات أن الزلزال لم يكن مجرد هزة أرضية تقليدية؛ بل سلسلة متتابعة من الانكسارات الجيولوجية التي وقعت على امتداد صدوع نشطة في المنطقة، ما أدى إلى تضاعف قوة الدمار.

 تفاصيل جديدة حول زلزال تركيا

ووفقاً للنتائج؛ بدأ الزلزال بانزلاق مفاجئ على طول صدع رئيسي، قبل أن تنتقل الطاقة بسرعة إلى صدوع أخرى مجاورة؛ الأمر الذي تسبب في توسع نطاق الاهتزازات بشكل غير متوقع. 

وأدى هذا التفاعل بين الصدوع إلى ما يشبه “تأثير الدومينو”، حيث تسببت كل حركة في تحفيز أخرى؛ ما أسهم في اتساع رقعة المناطق المتضررة، وزيادة شدة التأثيرات الأرضية.

كما بينت الدراسة أن سرعة انتشار التصدعات كانت “أعلى من المعتاد” في مثل هذه الأحداث، وهو ما فاقم من حجم الدمار، إذ لم تمنح الموجات الزلزالية البطيئة، الوقت الكافي لتخفيف الطاقة تدريجيا، وبدلاً من ذلك، تحررت كميات هائلة من الطاقة دفعة واحدة؛ ما أدى إلى اهتزازات قوية ومركزة في عدة مناطق مأهولة.

ومن العوامل اللافتة التي ساعدت على تفاقم الأضرار، طبيعة التربة في بعض المناطق، حيث أسهمت الطبقات الرسوبية الرخوة في تضخيم الموجات الزلزالية، وهذه الظاهرة جعلت بعض المدن تتعرض لهزات أقوى مقارنة بمناطق أخرى قريبة من مركز الزلزال، رغم بعدها النسبي عن الصدع الرئيسي.

نشاط زلزالي معقد

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن الزلزال لم يكن حدثاً منفرداً، بل تلاه نشاط زلزالي معقد استمر لأيام، نتيجة استمرار إعادة توزيع الإجهادات في القشرة الأرضية، وهذا النشاط اللاحق ساهم في انهيار مبانٍ إضافية كانت قد تضررت بالفعل، ما زاد من حجم الخسائر البشرية والمادية.

وبحسب الخبراء، تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم فهماً أعمق لكيفية تفاعل الصدوع المتجاورة خلال الزلازل الكبرى، وهو ما قد يساعد مستقبلاً في تحسين نماذج التنبؤ بالمخاطر الزلزالية. 

كما يمكن أن تسهم هذه المعطيات في تطوير معايير البناء والتخطيط العمراني في المناطق المعرضة للزلازل، بما يقلل من حجم الخسائر عند وقوع كوارث مشابهة.

وبينما لا يزال من المستحيل التنبؤ بموعد وقوع الزلازل بدقة؛ فإن فهم سلوك الصدوع وآليات تفاعلها يمثل خطوة مهمة نحو الحد من آثارها، والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية مستقبلاً.

زلزال تركيا زلزال سوريا سبب زلزال تركيا تفاصيل زلزال تركيا نشاط زلزالي معقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد