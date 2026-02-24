قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان

تايبيه في تايوان
محمد على

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر سواحل مقاطعة ييلان شمال شرق تايوان اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود أي تقارير عن أضرار.

هز الزلزال المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه.

 

مركز الزلزال

 وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن مركز الزلزال بلغ عمقه 66.8 كيلومترًا (41.5 ميلًا).

وأفادت إدارة الإطفاء أن مركز الزلزال كان على بعد 16.9 كيلومترًا (10.5 ميلًا) من مقر حكومة المقاطعة، في المياه الساحلية.

وتقع تايوان بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين، وهي عرضة للزلازل.

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016، بينما أودى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بحياة أكثر من 2000 شخص عام 1999.

الزلزال زلزال مقياس ريختر شمال شرق تايوان العاصمة تايبيه

مازدا MX-5
تمر ولبن وزبادي
لامبورجيني ريفويلتو
تعبئة الوقود
