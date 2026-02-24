مغامرة كلفتها كبيرة.. رئيس وزراء لبنان يوجه نداءً عاجلا لحزب الله

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هناك قلق حيال الإشارات المتناقضة لـ "حزب الله" بين تطمينات بعدم التدخل لمساندة إيران وبين المواقف العلنية للأمين العام نعيم قاسم بأن الحزب لن يكون على الحياد إذا تعرّضت إيران لضربة.

وقال سلام في تصريحات له : لا سيطرة لنا على مجريات العلاقات الإيرانية الأمريكية.

واضاف سلام: ندعو "حزب الله" إلى عدم أخذ البلد إلى مغامرة جديدة.. فمغامرة غزة كانت كلفتها كبيرة على لبنان ونتمنى ألا نُجّر إلى مغامرة جديدة.

كما شدد سلام على أن مجلس الوزراء ماض في قراره بحصر السلاح بيد الدولة من دون تردد أو مواربة باعتباره خيارا سياديا لا رجعة عنه.

وزاد سلام: وتيرة تنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني ترتبط بجملة عوامل من بينها نتائج مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب في باريس الشهر المقبل.

وواصل سلام: متفائلون حيال فرص نجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني، وسوف تكون الدول الداعية إلى المؤتمر (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية) حريصة على توفير مقومات إنجاحه.

وختم سلام: الحكومة جاهزة فورا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بناء على القرارات التي صدرت عن وزارة الداخلية.