قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سياسي: إجلاء موظفي واشنطن من لبنان إنذار مبكر لا إعلان حرب… والإقليم يعيش توترا قابلا للانفجار

دونالد ترامب
دونالد ترامب
رنا أشرف

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المؤشرات المقلقة على الساحة اللبنانية، عاد الحديث مجددًا عن احتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة سحب عدد من مواطنيها وموظفيها من لبنان. 

خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول دلالاتها وتوقيتها، وما إذا كانت تمثل تمهيدًا لسيناريو عسكري وشيك أم مجرد إجراء احترازي في إطار حسابات الردع والضغط السياسي. 

الإجلاء الأمريكي.. قراءة في الدلالات والتوقيت

قال الباحث واستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن سحب الولايات المتحدة لمواطنيها أو موظفيها من لبنان لا يعني تلقائيًا أن الحرب ستندلع خلال أسبوع، لكنه يمثل مؤشر إنذار مبكر يستوجب القراءة المتأنية. 

وأوضح أن السؤال المطروح ليس “هل الحرب خلال أسبوع؟” بقدر ما هو “هل البيئة الإقليمية وصلت إلى مرحلة ما قبل الانفجار؟”، مشددًا على ضرورة تفكيك المشهد بهدوء بعيدًا عن التهويل.

وأضاف الزغبي أن الإجلاء في العقيدة الأمريكية يرتبط عادة بثلاث حالات رئيسية: إما وجود معلومات استخباراتية حول ضربة وشيكة، أو خشية انفلات أمني غير مسيطر عليه، أو توجيه رسالة ضغط سياسية لطرف معين.

 وأشار إلى أن هذا الإجراء تكرر في محطات سابقة مثل حرب العراق عام 2003، وتوترات واشنطن مع طهران عام 2019، وكذلك خلال تصعيدات الجنوب اللبناني، لكن بعض هذه الوقائع لم تتبعها حرب شاملة

أربعة عناصر تحسم سيناريو المواجهة الشاملة

وأكد أن الحديث عن حرب خلال أسبوع يتطلب توافر أربعة عناصر واضحة، أولها حشد عسكري واسع وملموس، وثانيها غطاء سياسي داخلي يسمح بالتصعيد، وثالثها ضوء أخضر أمريكي، لافتًا إلى أن واشنطن لا ترغب حاليًا في حرب إقليمية مفتوحة، خاصة إذا كانت ستجر إيران بشكل مباشر أو تفتح جبهات متعددة تشمل سوريا والعراق. أما العنصر الرابع فيتمثل في حسابات الردع لدى حزب الله، الذي يدرك أن أي حرب شاملة تعني تدميرًا واسعًا للبنية اللبنانية وضغطًا شعبيًا داخليًا هائلًا.

الضربة المحدودة.. السيناريو الأقرب للتنفيذ

وأشار الزغبي إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في ضربة محدودة تحمل رسائل نارية، من خلال تصعيد جوي مكثف وضربات نوعية ورد محسوب يعقبه احتواء سريع، معتبرًا أن هذا الاحتمال أعلى من سيناريو الحرب الشاملة. كما حذر من سيناريو آخر يتمثل في خطأ بالحسابات، كحادث كبير أو سقوط عدد ضخم من الضحايا، قد يفرض تصعيدًا متسلسلًا خارج السيطرة. ولفت أيضًا إلى احتمال بقاء الأمور في إطار ردع متبادل واستعراض قوة، حيث يكون الإجلاء أداة ضغط نفسي وليس مقدمة مباشرة للحرب.

أقل من 40%.. تقدير احتمالات المواجهة الشاملة

واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أنه لو كانت هناك حرب شاملة وشيكة لكنا رأينا حشدًا بحريًا أمريكيًا أكبر في المتوسط، وخطابًا سياسيًا تعبويًا واضحًا، وتحركًا دبلوماسيًا مكثفًا لإخلاء أوسع نطاقًا. وشدد على أن الإجلاء وحده لا يكفي لإعلان ساعة الصفر، مؤكدًا أن المنطقة تقف حاليًا عند “حافة التصعيد” وليس “قرار الحرب”، وأن احتمال اندلاع مواجهة شاملة خلال أسبوع يظل أقل من 40% ما لم يحدث تطور مفاجئ كبير، مع التحذير من أن الإقليم يعيش حالة توتر قصوى وأي خطأ تكتيكي قد يشعل حريقًا استراتيجيًا واسعًا.


 

أمريكا دونالد ترامب الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال

نجم الزمالك السابق يستعيد ذكريات مونديال 1997: كنا قريبين من إنجاز تاريخي

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال

محمد جمال يفجر مفاجأة: أحمد فهمي كان معي في اختبارات الزمالك

عزة فهمي

سيدة الاعمال عزة فهمي: عندي 81 سنة وهعمل مشروع لدعم المبدعين والمصممين

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد