التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من المستهدف الوصول إلى 70 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية من خلال مبادرة الرئيس السيسي "أبواب الخير".

وأضاف خلال كلمتها خلال اطلاق مبادرة "أبواب الخير" أن مطعم المحروسة الأول الموجود في رمسيس يقدم كل الوجبات ساخنة، وأنه يقدم السحور، وأن الأطعمة تقدم بأفضل حال، وبجودة عالية.

ولفتت إلى أنها تشكر صندوق تحيا مصر على ما تقدمه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية.



وأضاف رئيس الوزراء، أننا نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".



وأوضح رئيس الوزراء، أننا نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".



ولفت رئيس الوزراء إلى أن إجمالي المستهدف من المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر و5.5 مليون عبوة مواد غذائية.



