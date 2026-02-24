وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040

أعلنت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا دزيدوفيتش هاندانوفيتش، أن بلادها تُحرز تقدماً في خططها لبناء أول محطة طاقة نووية لها، مع إمكانية ربطها بشبكة الكهرباء بحلول عام 2040.

وأوضحت الوزيرة، وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، أن بلادها تخوض حالياً المراحل التحضيرية لتطوير برنامجها النووي، بالتعاون مع شركة فرنسية، مع انفتاحها على الشراكات مع مزودي التكنولوجيا الآخرين.

وبعد اجتماع عُقد مؤخراً مع وفد من شركة روساتوم الروسية الحكومية، برئاسة المدير العام أليكسي ليخاتشيف، قالت الوزيرة دزيدوفيتش هاندانوفيتش ، إنه من المتوقع إنجاز المرحلتين الأوليين من البرنامج النووي الصربي بحلول عام 2032، وبحلول ذلك الوقت، قد تُتيح التطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة لصربيا خيارات إضافية للتطوير المستقبلي.

وأضافت: "عندما نكون مستعدين مؤسسيًا وتنظيميًا وعلى مستوى الكوادر البشرية، سنتمكن من اختيار شريك وناقل للتكنولوجيا، والبدء في عملية البناء، بحيث يكون لدينا بعد عام 2040 محطة طاقة نووية متصلة بشبكة الكهرباء".

ويعكس اهتمام صربيا بالطاقة النووية هدفًا أوسع يتمثل في تنويع قطاع الطاقة لديها وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وبدأت الحكومة بالفعل مناقشات عامة حول الطاقة النووية، بدءًا من يوليو 2024، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين 5 وزارات و20 معهدًا ومنظمة علمية.

وتعتمد صربيا حاليًا على الفحم لتوليد ما يقرب من 70% من الكهرباء، لكنها تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم تمامًا بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، سيتعين أن تُصبح الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة بالبلاد، إلى جانب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لتقارير إخبارية.