قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040

وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
أ ش أ

أعلنت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا دزيدوفيتش هاندانوفيتش، أن بلادها تُحرز تقدماً في خططها لبناء أول محطة طاقة نووية لها، مع إمكانية ربطها بشبكة الكهرباء بحلول عام 2040.

وأوضحت الوزيرة، وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، أن بلادها تخوض حالياً المراحل التحضيرية لتطوير برنامجها النووي، بالتعاون مع شركة فرنسية، مع انفتاحها على الشراكات مع مزودي التكنولوجيا الآخرين.

وبعد اجتماع عُقد مؤخراً مع وفد من شركة روساتوم الروسية الحكومية، برئاسة المدير العام أليكسي ليخاتشيف، قالت الوزيرة دزيدوفيتش هاندانوفيتش ، إنه من المتوقع إنجاز المرحلتين الأوليين من البرنامج النووي الصربي بحلول عام 2032، وبحلول ذلك الوقت، قد تُتيح التطورات في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة لصربيا خيارات إضافية للتطوير المستقبلي.

وأضافت: "عندما نكون مستعدين مؤسسيًا وتنظيميًا وعلى مستوى الكوادر البشرية، سنتمكن من اختيار شريك وناقل للتكنولوجيا، والبدء في عملية البناء، بحيث يكون لدينا بعد عام 2040 محطة طاقة نووية متصلة بشبكة الكهرباء".

ويعكس اهتمام صربيا بالطاقة النووية هدفًا أوسع يتمثل في تنويع قطاع الطاقة لديها وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وبدأت الحكومة بالفعل مناقشات عامة حول الطاقة النووية، بدءًا من يوليو 2024، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين 5 وزارات و20 معهدًا ومنظمة علمية.

وتعتمد صربيا حاليًا على الفحم لتوليد ما يقرب من 70% من الكهرباء، لكنها تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم تمامًا بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، سيتعين أن تُصبح الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة بالبلاد، إلى جانب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لتقارير إخبارية.

وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا دزيدوفيتش هاندانوفيتش محطة طاقة نووية شبكة الكهرباء وفقًا لإذاعة أوروبا الحرةراديو الحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد