مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. 

فيما يلي تفاصيل الأسعار: سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه

 عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه سعر جرام الذهب

 عيار 21: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه 

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه 

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه

 عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه

 عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه 

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه 

عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه

 الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء 

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء

