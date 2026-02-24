ريال مايوركا يقيل مدربه جاجوبا أراساتي

قرر نادي ريال مايوركا الإسباني إنهاء علاقة الفريق بمدربه جاجوبا أراساتي، بسبب الأداء غير المرضي للفريق في منافسات الموسم الجاري.

وجاء القرار بعد تقييم شامل للوضع الرياضي، في خطوة تهدف إلى منح الفريق فرصة جديدة لإعادة الديناميكية ومواجهة المباريات المتبقية بأفضل استعداد ممكن لضمان النتائج المرجوة.

وأعرب النادي عن شكره وتقديره لأراساتي وفريقه الفني على التزامهم واحترافيتهم خلال فترة قيادتهم للفريق، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم المستقبلية على الصعيدين الشخصي والمهني.

وخلال 28 مباراة قاد فيها أراساتي الفريق، تمكن ريال مايوركا من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6، فيما خسر 14 مباراة، ليحتل حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.