هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

نعرض في هذا التقرير 4 وصفات طبيعية لعلاج الجفاف والبقع والالتهابات لمختلف أنواع البشرة وذلك وفقا لموقع افري داى هيلث.

جل الصبار على البشرة الجافة والمتهيجة

وعلى الرغم من شيوع استخدام جل الصبار لعلاج حروق الشمس، إلا أنه قد يكون مفيدًا أيضًا خلال أشهر الشتاء الجافة فهو يعمل على تخفيف الاحمرار والتهيج الناتجين عن الجفاف الشديد، بل ويمكنه تقليل علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى حب الشباب وإصابات الجلد.

وتشير الأبحاث إلى أن جل الصبار يحتوي على عديدات السكاريد المخاطية، مثل حمض الهيالورونيك، التي تساعد على حبس الرطوبة في الجلد، مما يجعله مكونًا آخر مرطبًا طبيعيًا للعناية بالبشرة سترغب في تجربته ولكن بعض الأشخاص يصابون بالتهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو نوع من الأكزيما، بسبب الصبار، لذلك قد ترغب في إجراء اختبار حساسية قبل وضعه على مساحة كبيرة من الجلد.

العسل كعلاج موضعي للبقع الجافة

ووفقًا لأبحاث قديمة، يتمتع العسل بتأثيرات ملطفة ومرطبة يمكن أن تنعم بشرتك وتساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة ومع ذلك، فإن الأبحاث التي تدعم هذا الأمر محدودة.

ويُعدّ العسل، وخاصة عسل المانوكا، فعالاً في التئام الجروح، وفقاً لدراسة استعراضية فهو مضاد طبيعي للميكروبات، ويحافظ على رطوبة المنطقة المصابة، وله قوام كثيف يعمل كحاجز ضد العدوى.

وتُعدّ هذه الخصائص من أهمّ ما يجعل العسل قاعدةً مثاليةً لوصفات أقنعة الوجه، كما يُمكن استخدامه كعلاج موضعي فعّال لبقع الجلد الجافة والمتهيجة وللحصول على أفضل النتائج، ضعي كميةً قليلةً من العسل على وجهكِ، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه.

أكياس الشاي لتهدئة الالتهاب

إذا كنت من محبي الشاي، فقد تجد استخدامات أخرى لأكياس الشاي الموجودة لديك و هذا يشمل أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والياسمين، بالإضافة إلى الشاي الأخضر والأسود المحتوي على الكافيين..

ووفقًا لمعهد سينسيناتي يمكن أن يكون لأكياس الشاي الأسود والأخضر تأثير مبرد ومضاد للالتهابات على بشرتك، في حين أن أكياس الشاي الأسود قد تساعد في موازنة مستوى الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك.

كما أن الكافيين الموجود في هذه الأنواع من الشاي قد يساعد في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين عن طريق تقليص الأوعية الدموية في هذه المنطقة الحساسة من الجلد بشكل آمن وينصح بوضع كيس شاي بارد ورطب تحت كل عين لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

أما بالنسبة للفوائد المحتملة لأكياس شاي الأعشاب المخمرة، فتقول أديل إن البابونج قد يقلل الالتهاب والتهيج فهو يُرخي أنسجة الجلد المتهيجة، ويمكن استخدامه لتخفيف حكة الجلد والطفح الجلدي وتقشر الجلد وتنصح بوضع البابونج المخمر والمبرد على الجلد لمدة تصل إلى 30 دقيقة كما تشير إلى أن شاي الياسمين قد يُعالج حب الشباب.

الفازلين

يعد الفازلين مفيد لجميع انواع البشرة ماعدا الدهنية وهو يحتوى على هلام البترول والذي يساعد على تخفيف جفاف الجلد، ومنع الاحتكاك ، ودعم التئام الجلد.

بل والأفضل من ذلك، قد يكون الفازلين آمناً بما يكفي لاستخدامه على كامل الجسم، بما في ذلك الشفاه والجفون وبعض الناس يثقون بالفازلين لدرجة أنهم يدهنونه على كامل وجوههم، ويتركونه طوال الليل

يمكنكِ استخدام الفازلين على مدار اليوم حسب الحاجة، لكن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تنصح باستخدامه على بشرة رطبة للحصول على أفضل النتائج ولكن تجنبي وضعه على الوجه والصدر والظهر إذا كانت بشرتكِ معرضة لحب الشباب، فقد يتسبب ذلك في ظهور البثور.