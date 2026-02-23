قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

وصفات علاج البشرة
وصفات علاج البشرة
اسماء محمد

نعرض في هذا التقرير 4 وصفات طبيعية لعلاج الجفاف والبقع والالتهابات لمختلف أنواع البشرة وذلك وفقا لموقع افري داى هيلث.

جل الصبار على البشرة الجافة والمتهيجة

وعلى الرغم من شيوع استخدام جل الصبار لعلاج حروق الشمس، إلا أنه قد يكون مفيدًا أيضًا خلال أشهر الشتاء الجافة فهو يعمل على تخفيف الاحمرار والتهيج الناتجين عن الجفاف الشديد، بل ويمكنه تقليل علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى حب الشباب وإصابات الجلد.

وتشير الأبحاث إلى أن جل الصبار يحتوي على عديدات السكاريد المخاطية، مثل حمض الهيالورونيك، التي تساعد على حبس الرطوبة في الجلد، مما يجعله مكونًا آخر مرطبًا طبيعيًا للعناية بالبشرة سترغب في تجربته ولكن بعض الأشخاص يصابون بالتهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو نوع من الأكزيما، بسبب الصبار، لذلك قد ترغب في إجراء اختبار حساسية قبل وضعه على مساحة كبيرة من الجلد.

العسل كعلاج موضعي للبقع الجافة

ووفقًا لأبحاث قديمة، يتمتع العسل بتأثيرات ملطفة ومرطبة يمكن أن تنعم بشرتك وتساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة ومع ذلك، فإن الأبحاث التي تدعم هذا الأمر محدودة.

ويُعدّ العسل، وخاصة عسل المانوكا، فعالاً في التئام الجروح، وفقاً لدراسة استعراضية فهو مضاد طبيعي للميكروبات، ويحافظ على رطوبة المنطقة المصابة، وله قوام كثيف يعمل كحاجز ضد العدوى.

وتُعدّ هذه الخصائص من أهمّ ما يجعل العسل قاعدةً مثاليةً لوصفات أقنعة الوجه، كما يُمكن استخدامه كعلاج موضعي فعّال لبقع الجلد الجافة والمتهيجة وللحصول على أفضل النتائج، ضعي كميةً قليلةً من العسل على وجهكِ، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه.

 أكياس الشاي لتهدئة الالتهاب

إذا كنت من محبي الشاي، فقد تجد استخدامات أخرى لأكياس الشاي الموجودة لديك و هذا يشمل أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والياسمين، بالإضافة إلى الشاي الأخضر والأسود المحتوي على الكافيين..

ووفقًا لمعهد سينسيناتي يمكن أن يكون لأكياس الشاي الأسود والأخضر تأثير مبرد ومضاد للالتهابات على بشرتك، في حين أن أكياس الشاي الأسود قد تساعد في موازنة مستوى الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك.

كما أن الكافيين الموجود في هذه الأنواع من الشاي قد يساعد في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين عن طريق تقليص الأوعية الدموية في هذه المنطقة الحساسة من الجلد بشكل آمن وينصح بوضع كيس شاي بارد ورطب تحت كل عين لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

أما بالنسبة للفوائد المحتملة لأكياس شاي الأعشاب المخمرة، فتقول أديل إن البابونج قد يقلل الالتهاب والتهيج فهو يُرخي أنسجة الجلد المتهيجة، ويمكن استخدامه لتخفيف حكة الجلد والطفح الجلدي وتقشر الجلد وتنصح بوضع البابونج المخمر والمبرد على الجلد لمدة تصل إلى 30 دقيقة كما تشير إلى أن شاي الياسمين قد يُعالج حب الشباب.

الفازلين

يعد الفازلين مفيد لجميع انواع البشرة ماعدا الدهنية وهو يحتوى على هلام البترول  والذي يساعد على تخفيف جفاف الجلد، ومنع الاحتكاك ، ودعم التئام الجلد.

بل والأفضل من ذلك، قد يكون الفازلين آمناً بما يكفي لاستخدامه على كامل الجسم، بما في ذلك الشفاه والجفون وبعض الناس يثقون بالفازلين لدرجة أنهم يدهنونه على كامل وجوههم، ويتركونه طوال الليل

يمكنكِ استخدام الفازلين على مدار اليوم حسب الحاجة، لكن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تنصح باستخدامه على بشرة رطبة للحصول على أفضل النتائج ولكن تجنبي وضعه على الوجه والصدر والظهر إذا كانت بشرتكِ معرضة لحب الشباب، فقد يتسبب ذلك في ظهور البثور.

البشرة جفاف البشرة علاج جفاف البشرة رمضان جفاف البشرة في رمضان جل الصبار

