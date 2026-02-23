تشكيل مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي الشباب والرياض، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 10 ببطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: الثاني - هوديت - البليهي - بالعييد.

خط الوسط: عدلي - سيرو - الهمامي - براونهيل - كاراسكو.

خط الهجوم: حمدالله.

فيما جاء تشكيل الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: بوريان.

خط الدفاع: البواردي - الخبيري - باريت - الخيبري.

خط الوسط: السياحي - لكحل - أوكو - توزي - سالي.

خط الهجوم: أنتونيس.

ويحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد16 نقطة.