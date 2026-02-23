الأنبا إيلاريون يدشن مذبـ.ــحي الملاك ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية أبو حمرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بقرية أبو حمرة، مركز الدلنجات، وقبله دشن نيافته مذبحي رئيس الملائكة ميخائيل والبابا كيرلس السادس بكنيسة مبنى الخدمات الملاصق للكنيسة الرئيسية، كما دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة تعد من الكنائس الأثرية بالبحيرة، يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وجددت عام ٢٠٠٦، ثم دشنت الكنيسة الجديدة سنة ۲۰۱۱ بحضور مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس أسقف الإيبارشية المتنيح، وقداسة البابا تواضروس حينما كان أسقفًا عامًا على الإيبارشية، وتضم أيقونات من القرن الثامن عشر ومخطوطات مقدسة، وتعتبر من أوائل أربع كنائس بالبحيرة.