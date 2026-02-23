بسبب حامل حديدى.. مشاجرة بين 7 أشخاص بالعصا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل إكسسوارات و3 آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهم مصاب بجرح قطعى) طرف ثان (3 أشخاص "مالكى محل حلاقة") جميعهم مقيمون بالإسكندرية ، لخلافات الجيرة فى العمل لإعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بوضع حامل حديدى "ستاند" أمام المحل خاصتهم تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم بإستخدام 2 عصى خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها .

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.