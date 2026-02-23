ألقى عليه الحجارة.. القبض على سائق ميكروباص منع مواطن من الركوب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بمنعه من إستقلال السيارة بأحد المواقف بالشرقية والتعدى عليه بالسب وإلقائه بالحجارة حال قيامه بتصوير لوحة الميكروباص.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17/الجارى أثناء تواجده بموقف سيارات بمدينة الزقازيق لإستقلال سيارة "ميكروباص" متجها لمحل إقامته فوجئ بقيام قائد الميكروباص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمنعه من إستقلالها والتعدى عليه ومحاولة إلقائه بالحجارة دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن تحديد وضبط سيارة الميكروباص"الظاهر بمقطع الفيديو" "سارية التراخيص" وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) وبمواجهته إتهم الأخر بالتعدى عليه بالسب مما دفعه لمنعه من إستقلال السيارة.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



