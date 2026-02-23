قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

استغل شهرتها.. 6 إبريل محاكمة طبيب روج لعيادته بفيديو لـ هيفاء وهبي

ندى سويفى

 حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 6 ابريل القادم كأولى جلسات محاكمة طبيب تغذية شهير اتهمته الفنانة هيفاء وهبي باستغلال مقطع فيديو سجلته داخل عيادته دون إذنها وتطالب في دعواها بتعويض مدني 5 ملايين جنيه.

وقال المستشار شريف حافظ، المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مالك عيادات تغذية شهيرة على خلفية استغلاله صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.

وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغير الطبيب لآخر افضل منه، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تماماً بين الطرفين منذ هذا التاريخ دون وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقاً.

وأضاف أن موكلته فوجئت بقيام المدعى عليه بإعادة نشر مقطعي الفيديو مرات متكررة وعلى مدار فترات زمنية متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها، وهو ما يشكل اعتداءً صريحاً على حقوقها الأدبية والمالية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد دفاع هيفاء وهبي أن ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالاً تجارياً غير مشروع لأداء فني محمي قانوناً، بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد 140 و143 و147 و156 و المـادة ١٨١/ ٤ مـن الـقـانـون رقـم ٨٢ لـسـنـة ٢٠٠٢ بـشـأن حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكرية من القانون ، والتي تقرر للمؤلف وفنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

الفنانة هيفاء وهبي محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة طبيب تغذية شهير

