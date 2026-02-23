ضبط الأب المتهم بالتعدي على نجله بسبب ضياع 10 جنيهات قيمة سجائر فرط بالمحلة

تمكن ضباط الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط الأب المتهم بالتعدي علي نجله بسبب ضياع 10 جنيه قيمة سجائر فرط بمدينة المحلة الكبري .

تفاصيل الواقعة



وجاء ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو عمره 4 سنوات- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية).

تحرك أمني عاجل

وبإستدعاء أهليته حضر جده لوالده (مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19 الجارى قام نجله عامل خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان صفع حفيده الظاهر بمقطع الفيديو بقصد تقويم سلوكه مما أدى لسقوطه من أعلى درجات السلم الخاصة بمنزلهم وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة".

وأمكن ضبط والد الطفل المجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.