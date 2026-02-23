قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
تصرف غير متوقع من محمد صلاح عقب تبديله في مباراة نوتنجهام.. ماذا فعل؟
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في السعودية
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتابعان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ثلاثة أمخاخ في جسم الإنسان؟ جمال شعبان يعلن مفاجأة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط الأب المتهم بالتعدي على نجله بسبب ضياع 10 جنيهات قيمة سجائر فرط بالمحلة

ضبط المتهم في واقعة
ضبط المتهم في واقعة
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط الأب المتهم بالتعدي علي نجله بسبب ضياع 10 جنيه قيمة سجائر فرط بمدينة المحلة الكبري .

تفاصيل الواقعة 


وجاء ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو عمره 4 سنوات- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية).

تحرك أمني عاجل 

وبإستدعاء أهليته حضر جده لوالده (مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19 الجارى قام نجله عامل خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان صفع حفيده الظاهر بمقطع الفيديو بقصد تقويم سلوكه مما أدى لسقوطه من أعلى درجات السلم الخاصة بمنزلهم وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة".

وأمكن ضبط والد الطفل المجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل ردع مخالفين اخبار أب تعدي نجله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية.. اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسا لمجلس الأمناء

الحج والعمرة

شركات السياحة: 2 مارس آخر موعد لتلقي استمارة الاستطاعة الصحية للحجاج

رسامة شمامسة جدد

فرحة كنسية في برايتون بتدشين أواني المذبح وسيامة شمامسة جدد

بالصور

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟ استشاري باطنة وغدد تفسر

الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟
الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟
الهدوء المفاجئ بعد الإفطار.. ماذا يحدث لهرموناتك؟

9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد