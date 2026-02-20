قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عرضوا حياة المواطنين للخطر بألعاب نارية وشماريخ بالمحلة.. شباب يواجهون هذه العقوبة

شباب المحلة يلهون بالألعاب النارية والشماريخ
معتز الخصوصي

شهدت منطقة جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية تداول فيديو لمجموعة من الشباب يتداولون عبر صفحات  فيس بوك يلهون بالألعاب النارية والشماريخ فرحا بقدوم شهر رمضان المبارك الأمر الذي أربك حياة المارة وعرض حياتهم للخطر مما دفعهم للهروب والهرولة إلي الشوارع الجانبية للتأمين ارواح أطفالهم وذويهم .

تحرك أمني عاجل 

وكان الفيديو المتداول جسد أفعال الشباب الغير مسئولة باستخدام المواد المشتعلة والألعاب النارية والشماريخ شديدة الاشتعال وصاحبة الأصوات المرتفعة سعيا في تصوير فيديو خاص وزيادة نسبة المشاهدات عبر سوشيال ميديا .

تعريض حياة المواطنين للخطر 

الجدير بالذكر أنه حسب مصادر أمنية تكثف الأجهزة والجهات المعنية في فحص تفاصيل الفيديو الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة كونها تعرض حياة المواطنين للخطر .

العقوبة القانونية

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

الألعاب النارية الشماريخ شهر رمضان المبارك الشوارع الجانبية سوشيال ميديا

