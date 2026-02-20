تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام

يحذر أطباء الصدر والقلب من خطورة تدخين السجائر فور أذان المغرب بعد ساعات طويلة من الصيام، مؤكدين أن إشعال السيجارة على معدة فارغة يُضاعف التأثيرات السلبية للنيكوتين والمواد السامة على الجسم، وقد يسبب مضاعفات فورية لدى بعض الحالات.



امتصاص أسرع للنيكوتين

بعد يوم كامل دون طعام أو شراب، يكون الجسم أكثر قابلية لامتصاص النيكوتين بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يُشعر المدخن بدوار أو خفقان ملحوظ.



تهيّج المعدة والجهاز الهضمي

التدخين على معدة فارغة يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما قد يسبب حرقة شديدة، أو آلامًا بالمعدة، ويزيد من احتمالية التهابها، خاصة لدى من يعانون من قرحة أو ارتجاع مريئي.

تأثير مباشر على الأوعية الدموية

يشير مختصون إلى أن النيكوتين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، ومع حالة الجفاف النسبي بعد الصيام، قد يزداد العبء على القلب، خصوصًا لدى مرضى الضغط أو القلب.



صداع وهبوط مفاجئ

البعض قد يعاني من صداع أو شعور بالغثيان نتيجة التغير المفاجئ في مستوى النيكوتين بالدم، خاصة إذا كانت السيجارة الأولى تُدخن بسرعة لتعويض ساعات الامتناع.