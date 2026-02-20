قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الأوقاف: رمضان شهر الإرادة والكرم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية
تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل
فرنسا تفتح تحقيقين جديدين في قضايا مرتبطة بإبستين وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام

ريهام قدري

يحذر أطباء الصدر والقلب من خطورة تدخين السجائر فور أذان المغرب بعد ساعات طويلة من الصيام، مؤكدين أن إشعال السيجارة على معدة فارغة يُضاعف التأثيرات السلبية للنيكوتين والمواد السامة على الجسم، وقد يسبب مضاعفات فورية لدى بعض الحالات.


امتصاص أسرع للنيكوتين
بعد يوم كامل دون طعام أو شراب، يكون الجسم أكثر قابلية لامتصاص النيكوتين بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يُشعر المدخن بدوار أو خفقان ملحوظ.


تهيّج المعدة والجهاز الهضمي
التدخين على معدة فارغة يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما قد يسبب حرقة شديدة، أو آلامًا بالمعدة، ويزيد من احتمالية التهابها، خاصة لدى من يعانون من قرحة أو ارتجاع مريئي.
تأثير مباشر على الأوعية الدموية
يشير مختصون إلى أن النيكوتين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، ومع حالة الجفاف النسبي بعد الصيام، قد يزداد العبء على القلب، خصوصًا لدى مرضى الضغط أو القلب.


صداع وهبوط مفاجئ
البعض قد يعاني من صداع أو شعور بالغثيان نتيجة التغير المفاجئ في مستوى النيكوتين بالدم، خاصة إذا كانت السيجارة الأولى تُدخن بسرعة لتعويض ساعات الامتناع.

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

