طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الأوقاف: رمضان شهر الإرادة والكرم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية
تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل
فرنسا تفتح تحقيقين جديدين في قضايا مرتبطة بإبستين وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر، حالة من الاستقرار على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك بأول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026.

الذهب مستقر 

أظهرت أعيرة الذهب المختلفة؛ ثباتاً من دون تغيير وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المعظم.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

تحرك في أول أيام الصيام

وعاود سعر الذهب ارتفاعه مساء أمس الخميس  في أول أيام شهر رمضان المعظم داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت 150 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه الأربعاء الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب أسبوعي

وتعرض سعر الذهب في الصاغة لحالة من التذبذب حيث فقد أكثر من 200 جنيه من قيمته بمخلتف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6700 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيه للشراء و 7600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7019 جنيه للشراء و6966 جنيه للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للشراء و6650 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5743 جنيه للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب نحو 53.6 ألف جنيه للشراء و 53.2 الف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4973 دولار للبيع و 4972 دولار للشراء.

