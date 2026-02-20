سعر الدولار اليوم 20-2-2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه، ثباتا وذلك خلال ثاني أيام شهر رمضان المعظم بدون تغيير يذكر.

الدولار ثابت اليوم

وتعرض الدولار لحالة من الثبات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

لماذا استقر الدولار

وفقًا لآخر تداولات لسعر الدولار فقد اعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس تعطل العمل في كل البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لهم.

ارتفاع أول يوم

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدا مساء التعاملات المسائية أمس الخميس .

الدولار يصعد

وسجل متوسط سعر الدولار صعودًأ بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس الأول .

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و المصري الخليجي.

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و 46.99 جنيه للشراء و 47.07 و 47.09 جنيه  للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 467.6 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار  أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، مصر".

وبسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و نكست.

