متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع ليسجل 46.99 جنيه.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في مصر

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراءا ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيه للشراء

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

46.97 جنيه للشراء

47.07 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

46.95 جنيه للشراء

47.05 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

46.94 جنيه للشراء

47.04 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

46.93 جنيه للشراء

47.03 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

46.87 جنيه للشراء

46.97 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو :

46.86 جنيه للشراء

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

46.81 جنيه للشراء

46.91 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

46.94 جنيه للشراء

47.08 جنيه للبيع