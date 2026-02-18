الدولار يستقر في البنوك المصرية قبل رمضان.. تعرف على أعلى وأقل سعر اليوم

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان المبارك، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف وترقب لحركة الطلب مع بدء الموسم الاستهلاكي المرتبط بالشهر الكريم.

واستقر سعر الدولار في البنوك المصرية ليتراوح بين 46.90 جنيهًا و46.99 جنيهًا للشراء، وبين 47.00 جنيهًا و47.09 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.



وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.95 جنيهًا للشراء و47.09 جنيهًا للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين، استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع.



وبالنسبة للبنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع،

فيما بلغ في بنك الإسكندرية 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع.



كما سجل في بنك البركة نحو 46.95 جنيهًا للشراء و47.05 جنيهًا للبيع،

بينما بلغ في بنك كريدي أجريكول 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع،

وسجل في بنك التعمير والإسكان 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع.



وبذلك جاء أعلى سعر للبيع اليوم عند 47.09 جنيهًا في البنك المركزي وبعض البنوك التي سجلت الحد الأقصى، فيما سجل أقل سعر للشراء نحو 46.90 جنيهًا في عدد من البنوك.

ويواصل الدولار تحركاته المحدودة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط توقعات باستمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.



