موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق الأهلي، عقب تعادله السلبي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الخميس 19 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والمنافسة بقوة على صدارة الدوري.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يسعى الفريق الأحمر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 15 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 6، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في مؤشر على حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 26 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا حتى الآن في المسابقة.