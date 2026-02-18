قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

شهدت أولى ليالي التراويح بالجامع الأزهر إقبالًا كبيرا؛ إذ امتلأت أروقة وصحن الجامع بالمصلين حتى لم يترك موضع قدم خالٍ، في مشهد روحاني مهيب شارك فيه آلاف المصلين من مصر  والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم مع انطلاق أولى ليالي شهر رمضان.

وتقدم المصلين فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة المصحف، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، حيث أُقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة.

وأمّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي برواية حفص عن عاصم، ثم بدأ الركعات الثماني الأولى من التراويح الدكتور أسامة الحديدي برواية قالون عن نافع، واستكمل ست ركعات الشيخ محمد سالم برواية ورش عن نافع المدني، وأدى الست الركعات الأخيرة الدكتور محمود عزازي برواية البزي عن ابن كثير المكي، واختتم الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل صلاتي العشاء والتراويح مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح آلاف المصلين

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

أبو اليزيد سلامة

نقولها 17 مرة يوميا .. مسئول بالأزهر : الفاتحة أعظم سورة في القرآن

حسن عبد الحميد

مع بداية شهر رمضان.. نصائح ذهبية من أستاذ علوم القرآن للآباء بشأن تربية الأبناء

أحمد موسى

أحمد موسى: نقدم برامج دينية متنوعة على صدى البلد في رمضان.. ونورانيات قرآنية يقدمه علماء الازهر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

