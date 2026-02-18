آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

شهدت أولى ليالي التراويح بالجامع الأزهر إقبالًا كبيرا؛ إذ امتلأت أروقة وصحن الجامع بالمصلين حتى لم يترك موضع قدم خالٍ، في مشهد روحاني مهيب شارك فيه آلاف المصلين من مصر والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم مع انطلاق أولى ليالي شهر رمضان.

وتقدم المصلين فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة المصحف، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، حيث أُقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة.

وأمّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي برواية حفص عن عاصم، ثم بدأ الركعات الثماني الأولى من التراويح الدكتور أسامة الحديدي برواية قالون عن نافع، واستكمل ست ركعات الشيخ محمد سالم برواية ورش عن نافع المدني، وأدى الست الركعات الأخيرة الدكتور محمود عزازي برواية البزي عن ابن كثير المكي، واختتم الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل صلاتي العشاء والتراويح مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.