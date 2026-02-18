قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
ديني

بث مباشر لصلاة التراويح من الحرمين الشريفين

صلاة التراويح
صلاة التراويح
عبد الرحمن محمد

يترقب المسلمون حول العالم النقل المباشر لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال ليالي شهر رمضان، حيث تنقل قنوات القرآن الكريم والسنة النبوية الصلوات يوميًا على الهواء، في مشهد إيماني يتابعه الملايين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 

ويأتي استمرار البث من الحرمين الشريفين ضمن منظومة النقل الديني الرسمية، إذ أكدت تقارير أن تغطية الصلوات في الحرمين تستمر عبر القنوات الرسمية على مدار الساعة، بينما تُفرض قيود على التصوير داخل المساجد الأخرى للحفاظ على أجواء العبادة والخشوع.

وفي سياق متصل، أعلن عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صدور تعليمات تمنع تصوير الأئمة والمصلين داخل المساجد خلال شهر رمضان، موضحًا أن الهدف من القرار هو تعزيز الإخلاص في العبادة ومنع تحويل الشعائر إلى محتوى إعلامي أو وسيلة للظهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للاستعداد للشهر الكريم، تشمل تجهيز المساجد، وتقديم الخدمات للمصلين، وتنظيم موائد الإفطار، إضافة إلى تشكيل فرق رقابية لمتابعة تنفيذ التعليمات والضوابط داخل المساجد طوال الشهر الفضيل.

لمتابعة الصلاة من المسجد النبوي اضغط هنا 

لمتابعة البث من المسجد الحرام إضغط هنا

بث مباشر صلاة التراويح الحرمين المسجد النبوي الحرم المكي

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

