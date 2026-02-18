بث مباشر لصلاة التراويح من الحرمين الشريفين

يترقب المسلمون حول العالم النقل المباشر لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال ليالي شهر رمضان، حيث تنقل قنوات القرآن الكريم والسنة النبوية الصلوات يوميًا على الهواء، في مشهد إيماني يتابعه الملايين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ويأتي استمرار البث من الحرمين الشريفين ضمن منظومة النقل الديني الرسمية، إذ أكدت تقارير أن تغطية الصلوات في الحرمين تستمر عبر القنوات الرسمية على مدار الساعة، بينما تُفرض قيود على التصوير داخل المساجد الأخرى للحفاظ على أجواء العبادة والخشوع.

وفي سياق متصل، أعلن عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صدور تعليمات تمنع تصوير الأئمة والمصلين داخل المساجد خلال شهر رمضان، موضحًا أن الهدف من القرار هو تعزيز الإخلاص في العبادة ومنع تحويل الشعائر إلى محتوى إعلامي أو وسيلة للظهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للاستعداد للشهر الكريم، تشمل تجهيز المساجد، وتقديم الخدمات للمصلين، وتنظيم موائد الإفطار، إضافة إلى تشكيل فرق رقابية لمتابعة تنفيذ التعليمات والضوابط داخل المساجد طوال الشهر الفضيل.

لمتابعة الصلاة من المسجد النبوي اضغط هنا

لمتابعة البث من المسجد الحرام إضغط هنا