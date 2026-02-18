رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات

عقد رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني اجتماعًا مغلقًا في جنيف، استكمالًا للجولة الرئيسية من المفاوضات بين الجانبين، بحسب تصريحات ديانا دافيتيان، رئيسة سكرتارية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

وأوضحت دافيتيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، ورئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الحاكم في البرلمان الأوكراني، دافيد أراخاميا، شاركوا في الاجتماع مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ورئيس الوفد الروسي.

وأشارت إلى أن الاجتماع المنفصل ركز على متابعة النقاشات التي بدأت خلال الجولة الرئيسية، مع تبادل وجهات النظر بين الطرفين بشأن القضايا العالقة.

وكان مصدر في مجموعة التفاوض الروسية قد أفاد لوكالة تاس بأن ميدينسكي أجرى محادثات مغلقة استمرت ساعتين في فندق إنتركونتيننتال قبل مغادرة جنيف، دون الكشف عن تفاصيل المشاركين، قبل أن يؤكد لاحقًا عقد اجتماع مغلق مع الجانب الأوكراني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين للوصول إلى تفاهمات محددة، رغم التوترات المستمرة، في إطار متابعة مسار المفاوضات المتبادلة بين موسكو وكييف.