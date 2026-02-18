قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
أخبار العالم

رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات

جنيف
جنيف
أ ش أ

عقد رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني اجتماعًا مغلقًا في جنيف، استكمالًا للجولة الرئيسية من المفاوضات بين الجانبين، بحسب تصريحات ديانا دافيتيان، رئيسة سكرتارية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

وأوضحت دافيتيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، ورئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الحاكم في البرلمان الأوكراني، دافيد أراخاميا، شاركوا في الاجتماع مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ورئيس الوفد الروسي.

وأشارت إلى أن الاجتماع المنفصل ركز على متابعة النقاشات التي بدأت خلال الجولة الرئيسية، مع تبادل وجهات النظر بين الطرفين بشأن القضايا العالقة.

وكان مصدر في مجموعة التفاوض الروسية قد أفاد لوكالة تاس بأن ميدينسكي أجرى محادثات مغلقة استمرت ساعتين في فندق إنتركونتيننتال قبل مغادرة جنيف، دون الكشف عن تفاصيل المشاركين، قبل أن يؤكد لاحقًا عقد اجتماع مغلق مع الجانب الأوكراني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين للوصول إلى تفاهمات محددة، رغم التوترات المستمرة، في إطار متابعة مسار المفاوضات المتبادلة بين موسكو وكييف.

مجلس الأمن القومي الروسي والأوكراني فلاديمير ميدينسكي

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق

دروس التراويح 2026.. رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الصيام ممارسة تطبيقية للإحسان

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

