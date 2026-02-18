قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحذير للمتلاعبين بحقوق المواطنين .. عقوبات رادعة تواجه مخالفي قانون التأمين الصحي

قانون التأمين الصحى الشامل
حسن رضوان

حدد  قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط فى التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، فى خطوة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة الصحية.

وينص القانون على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال محل المخالفة، لضمان ردع المخالفين.

 إلزام المحكمة بإرجاع هذه المبالغ للمؤمن عليهم

ووفقًا للمادة 65 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته.

كما تنص المادة 67 على معاقبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك فى التأمين عن العاملين التابعين له أو لم يشملهم بأجورهم الحقيقية، أو الذي يحمل المؤمن عليهم مبالغ إضافية غير مستحقة، بالعقوبة نفسها، مع إلزام المحكمة بإرجاع هذه المبالغ للمؤمن عليهم.

ويشير القانون بوضوح إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، بما يعزز الردع ويضمن حماية حقوق جميع المشتركين في النظام التأميني.

قانون التامين الصحي عقوبات رادعة متلاعبين حقوق المواطنين

قانون التأمين الصحى الشامل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

