ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديريه التموين بدمياط، بإشراف مجدى عامر مدير عام التموين بدمياط، عددا من الخملات التموينية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 43 محضرا متنوعا منها 15 محضرا في مجال المخابز وتضمنت 8 محاضر نقص وزن و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات و2 محضر عدم نظافة ادوات العجين ومحضر واحد تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم ومحضر واحد تجميع 8 شكاير دقيق مدعم بينما بلغت محاضر الاسواق 28 محضرا شملت 12 محضر عدم اعلان عن الاسعار و8 محاضر شهادة صحية و5 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية و2 محضر لحوم مكشوفة ومحضر واحد عدم وجود سجل تجاري.

وتأتي هذه النتائج ضمن خطة المحافظة لفرض الرقابة والانضباط داخل الاسواق وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع والخدمات بشكل عادل ومستقر.

من جانبه أكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط خلال متابعته المستمرة لهذه الحملات على ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على المخابز ومحال البيع ومستودعات البوتاجاز لضمان ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول الاضرار بحقوق المواطنين كما يشدد على ان الحملات ستواصل عملها اليومي دون توقف لتحقيق اعلى مستويات الانضباط داخل المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة لاهالي دمياط.

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

