قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط

شنت مديريه التموين بدمياط، بإشراف مجدى عامر مدير عام التموين بدمياط، عددا من الخملات التموينية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 43 محضرا متنوعا منها 15 محضرا في مجال المخابز وتضمنت 8 محاضر نقص وزن و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات و2 محضر عدم نظافة ادوات العجين ومحضر واحد تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم ومحضر واحد تجميع 8 شكاير دقيق مدعم بينما بلغت محاضر الاسواق 28 محضرا شملت 12 محضر عدم اعلان عن الاسعار و8 محاضر شهادة صحية و5 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية و2 محضر لحوم مكشوفة ومحضر واحد عدم وجود سجل تجاري.

وتأتي هذه النتائج ضمن خطة المحافظة لفرض الرقابة والانضباط داخل الاسواق وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع والخدمات بشكل عادل ومستقر.

من جانبه أكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط خلال متابعته المستمرة لهذه الحملات على ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على المخابز ومحال البيع ومستودعات البوتاجاز لضمان ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول الاضرار بحقوق المواطنين كما يشدد على ان الحملات ستواصل عملها اليومي دون توقف لتحقيق اعلى مستويات الانضباط داخل المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة لاهالي دمياط.