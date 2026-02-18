قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الجزيرة يتفوق على نيو جيزة في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

الجزيرة ونيو جيزة
الجزيرة ونيو جيزة
حسن العمدة

انتهت منذ قليل مباراة الجزيرة ونيو جيزة، حيث نجح فريق الجزيرة في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 88-54، في المباراة التي أُقيمت على صالة مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:

الفترة الأولى: الجزيرة (26) × نيو جيزة (10)
الفترة الثانية: الجزيرة (44) × نيو جيزة (27)
الفترة الثالثة: الجزيرة (69) × نيو جيزة (33)
الفترة الرابعة: الجزيرة (88) × نيو جيزة (54)

وكان النادي الأهلي قد تفوق أمس على نادي مصر للتأمين بنتيجة 80-70، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي: 
youtube.com/@egyptbasketballfederation

كما يمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:
ebl.web.geniussports.com

الجزيرة ونيو جيزة دوري السوبر دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

