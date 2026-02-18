الجزيرة يتفوق على نيو جيزة في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

انتهت منذ قليل مباراة الجزيرة ونيو جيزة، حيث نجح فريق الجزيرة في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 88-54، في المباراة التي أُقيمت على صالة مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:

الفترة الأولى: الجزيرة (26) × نيو جيزة (10)

الفترة الثانية: الجزيرة (44) × نيو جيزة (27)

الفترة الثالثة: الجزيرة (69) × نيو جيزة (33)

الفترة الرابعة: الجزيرة (88) × نيو جيزة (54)

وكان النادي الأهلي قد تفوق أمس على نادي مصر للتأمين بنتيجة 80-70، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

