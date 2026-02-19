هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين الحساب الفلكي ورؤية هلال شهر رمضان علاقة تكامل لا تعارض، مشيرةً إلى أنها تُرسل لجان رصد مؤهلة علميًا وشرعيًا تضمّ: مشايخ من دار الإفتاء، ومتخصصين من معهد الفلك، وهيئة المساحة، وممثلين عن المحافظة التي يتم فيها الرصد.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه يُجرى الرصد في أماكن مختارة بعناية، تتوافر فيها الشروط العلمية، وهي: مطروح – الفيوم – بني سويف – سوهاج – قنا – الوادي الجديد – أسوان.

وأوضحت: أن دار الإفتاء تجمع بين الحساب الفلكي من حيث ميلاد الهلال، والرؤية الشرعية بالعين المجردة، وبعد غروب الشمس بدأت لجان الرصد عملها، ولم تثبت رؤية الهلال في أيٍّ من أماكن الرصد.

وأفادت: وبناءً على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتموا العِدَّة ثلاثين»، أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



وأكملت: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.



واستطردت: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.



