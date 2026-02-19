قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأنه من المتوقع أن ترسل إيران "مقترحاً مكتوباً" رداً على المطالب الأمريكية في المحادثات بين البلدين.

 وفي الوقت نفسه، اجتمع كبار مستشاري الأمن في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وأُبلغوا بأن جميع القوات الأمريكية المُرسلة إلى الشرق الأوسط ستصل إلى مواقعها بحلول منتصف مارس.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران إسرائيليان بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب وعززت استعداداتها العسكرية في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال تنفيذ هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب CNN.

ووفقاً للمصدرين، أحدهما مسؤول عسكري، تبدي إسرائيل منذ أسابيع تشككاً في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسارعت إلى تسريع تخطيطها العملياتي والدفاعي رغم ما أُعلن عن إحراز تقدم في الجولة الثانية من المحادثات، الثلاثاء.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الهجوم المحتمل، في حال صدور تفويض به من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُتوقع أن يتجاوز في نطاقه الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو، وسيشمل ضربات منسقة تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل معاً. وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد هذا الأسبوع عدة مشاورات أمنية خاصة لتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق.

وقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين: "نحن أقرب بكثير مما كنا عليه سابقاً إلى هجوم". وأضاف في حديث للقناة 12 الإسرائيلية: "كنتُ قد شاركت في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، لكنني سأفكر مرتين قبل السفر هذا الأسبوع".

مقترحاً مكتوباً إيران البيت الأبيض الملف الإيراني القوات الأمريكية

