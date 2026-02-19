قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

كريم عاطف

نشر جوردن فاجنر رئيس التصميم السابق في مرسيدس-بنز، تصور اختباري عصري أعاد إحياء أسطورة "ريد بيج" في قالب تصميمي حديث ‏وجريء، كاشفا عن رؤية تخيلية لسيارة سيدان عضلية تستلهم ملامحها من الماضي الأسطوري للعلامة.

تعود جذور الفكرة إلى سيارة مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3 التي أعادت AMG هندستها في بداياتها عندما كانت شركة مستقلة، السيارة عرفت بلقب “Rote Sau” أو "الخنزير الأحمر"، وشاركت في سباق سبا 24 ساعة عام 1971 في خطوة بدت آنذاك غير مألوفة، إذ كانت سيدان فاخرة وكبيرة الحجم تدخل عالم الحلبات، ورغم التوقعات المتحفظة، حققت السيارة إنجاز مدوي بحصولها على المركز الثاني، لتتحول إلى رمز تاريخي رسخ اسم AMG في عالم الأداء الرياضي.

التصور الحديث يحافظ على الجوهر العدواني للفكرة الأصلية، لكن بترجمة بصرية معاصرة التصميم يظهر هيكل سيدان عريض بوقفة منخفضة، وأقواس عجلات بارزة تمنح السيارة حضور قوي، الواجهة الأمامية تتزين بشبكة كبيرة ذات طابع هندسي واضح، تتكامل مع عناصر إضاءة حديثة تمنح المقدمة شخصية تقنية مميزة، كما تبرز مصابيح إضافية بتوقيع كلاسيكي، في إشارة مباشرة لسيارات السباق التاريخية.

الطلاء الخارجي يستعيد اللون الأحمر الشهير الذي ارتبط بالنسخة الأصلية، لكن بأسلوب مبسط يخلو من الزخارف الثقيلة، ليعكس فلسفة تصميمية أكثر نظافة وحداثة، والنتيجة هي مزيج بصري يجمع بين الهيبة الكلاسيكية واللمسات المستقبلية.

ورغم أن هذا العمل لا يعد مشروع إنتاجي، فإنه يقدم لمحة نادرة عن الأفكار التي تولد داخل استوديوهات التصميم ولا ترى النور غالبا، كما يبرز قدرة مرسيدس-بنز على استحضار تراثها الرياضي وإعادة صياغته بروح معاصرة، تؤكد أن الأساطير يمكن أن تبعث من جديد حتى وإن بقيت في إطار التصورات الاختبارية.

