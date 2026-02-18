مشروب رمضاني يقلل السكر والضغط

يعد الكركديه من المشروبات الرمضانية الشائعة في الشرق الأوسط حيث أن مذاقه شهي ويقضي على العطش.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض لكم بعض فوائد الكركاديه.

ارتفاع ضغط الدم

قد يساعد شرب شاي الكركديه في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط والسيطرة عليه فهو يُعزز توسع الأوعية الدموية، ويُعتقد أن ذلك ناتج عن الأنثوسيانين الموجود في تركيبه و يحتوي الأنثوسيانين على خصائص مضادة للأكسدة وله تأثير مدر للبول طبيعي.

تعزيز صحة القلب

بالإضافة إلى المساعدة في خفض ضغط الدم، يمكن أن يساعد شاي الكركديه أيضًا في خفض الكوليسترول "الضار" (LDL) والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى تعزيز زيادة الكوليسترول

"الجيد" (HDL) وقد يكون هذا التأثير ناتجًا عن تثبيط تخليق الأحماض الدهنية في الكبد، مما يُفضّل حرق الدهون في الجسم وخفض الدهون الثلاثية على مستوى الأمعاء

تنظيم نسبة السكر في الدم

قد يساعد شاي الكركديه في تنظيم نسبة السكر في الدم لأنه قادر على تثبيط نشاط إنزيمات البنكرياس والأمعاء التي تساعد في هضم الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة، لذلك يمكن تناوله لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وإفراز الأنسولين الزائد.