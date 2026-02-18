قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

جدل فلكي حول هلال رمضان: هل شوهد الزهرة بدلًا من الهلال؟

عبد الفتاح تركي

جدل فلكي حول هلال رمضان 2026 .. أثار الجدل الفلكي حول ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اهتمامًا واسعًا، بعد تحذيرات علمية من التسرع في إعلان بداية الشهر الكريم، خاصة في ظل تضارب بعض تقارير الرصد التي خرجت مساء الثلاثاء. وفي هذا السياق، شدد الدكتور علي الطعاني، أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، على ضرورة التعامل بحذر مع أي إعلان يتعلق برؤية الهلال، مؤكدًا أن المعطيات الفلكية الدقيقة لا تدعم تلك الرؤية في ذلك التوقيت.

الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول رؤية الهلال

أوضح الطعاني أن الحسابات الفلكية المرتبطة بحركة الأجرام السماوية تشير بشكل قاطع إلى عدم وجود هلال شهر رمضان في السماء بعد غروب الشمس مساء الثلاثاء. وأكد أن هذه الحسابات تعتمد على نماذج علمية دقيقة ترصد مواقع القمر والشمس بدقة متناهية، وهو ما يجعل أي إعلان عن رؤية الهلال في ذلك التوقيت بحاجة إلى مراجعة علمية وشرعية دقيقة.

وأضاف أن غياب الهلال عن الأفق في تلك الفترة الزمنية يضع علامات استفهام كبيرة حول صحة بعض تقارير الرؤية التي تم تداولها، خاصة في ظل اعتماد بعض الجهات على شهادات بصرية قد تكون غير دقيقة أو متأثرة بعوامل خارجية.

كوكب الزهرة وراء الالتباس في الرصد

وأشار الطعاني إلى أن السبب الأرجح وراء هذا الجدل هو حدوث التباس بصري لدى بعض المراقبين، نتيجة ظهور كوكب الزهرة بوضوح في الأفق الغربي خلال نفس الفترة. وأوضح أن الزهرة يتميز بلمعان شديد يجعله من أكثر الأجرام السماوية وضوحًا بعد غروب الشمس، وهو ما قد يؤدي إلى الخلط بينه وبين الهلال، خاصة لدى غير المتخصصين في الرصد الفلكي.

وبيّن أن موقع كوكب الزهرة في السماء خلال تلك الفترة كان قريبًا من الموضع المتوقع لرؤية الهلال، ما زاد من احتمالات وقوع هذا الالتباس، ودفع البعض للاعتقاد بأن ما يشاهدونه هو بداية الشهر الهجري الجديد.

رؤيه هلال شهر رمضان

سوابق تاريخية لحالات الخلط الفلكي

لفت الطعاني إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الخلط، حيث سجلت لجان تحري الأهلة في سنوات سابقة حالات مشابهة تم فيها الخلط بين كوكب الزهرة والهلال. وأوضح أن تلك الحالات أدت إلى إعلان بدايات غير دقيقة لبعض الأشهر الهجرية، قبل أن يتم تصحيحها لاحقًا بناءً على الحسابات الفلكية الموثوقة.

وأكد أن هذه السوابق تعكس أهمية الجمع بين الرؤية البصرية والخبرة العلمية، وعدم الاعتماد على المشاهدة المجردة دون دعمها بتحليل فلكي دقيق.

دعوة للتريث وانتظار الجهات الرسمية

وشدد الطعاني على ضرورة تحلي المواطنين والمهتمين بالدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن إعلان بداية شهر رمضان يجب أن يستند إلى تكامل واضح بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، بما يضمن دقة القرار ومصداقيته.

كما دعا إلى ضرورة انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن دور الإفتاء والجهات المختصة، التي تعتمد على لجان متخصصة تضم علماء دين وخبراء فلك، لضمان الوصول إلى قرار موحد يستند إلى أسس علمية وشرعية راسخة.

رؤية الهلال

أهمية التكامل بين العلم والشرع في تحري الأهلة

أبرز الطعاني أن التطور العلمي في مجال الفلك يوفر أدوات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد مواقع الأجرام السماوية، وهو ما يساعد بشكل كبير في دعم قرارات تحري الأهلة. وأكد أن التكامل بين هذه الحسابات والرؤية الشرعية يمثل الحل الأمثل لتجنب الأخطاء التي قد تحدث نتيجة الاعتماد على أحدهما دون الآخر.

وأشار إلى أن هذا التكامل لا يتعارض مع الثوابت الدينية، بل يعزز دقتها ويمنحها سندًا علميًا قويًا، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.

جدل مستمر وحاجة إلى الوعي الفلكي

في ظل هذا الجدل، تتجدد الدعوات إلى نشر الوعي الفلكي بين المواطنين، وتعريفهم بأساسيات رصد الأجرام السماوية، لتقليل فرص الوقوع في مثل هذه الأخطاء. كما يبرز دور المؤسسات العلمية والإعلامية في توضيح الحقائق وتبسيط المعلومات للجمهور، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المغلوطة.

ويبقى التأكيد على أن الدقة في مثل هذه القضايا ليست مجرد مسألة علمية، بل ترتبط أيضًا بشعيرة دينية مهمة، ما يستوجب أعلى درجات التحري والتثبت قبل إعلان أي قرار رسمي.

