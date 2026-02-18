بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة

هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “فيس بوك”، وهي تحمل فانوسًا، بإطلالة رمضانية ساحرة، وعلقت عليها: «كل سنة وأنتم طيبين يا حبايب قلبي.. رمضان كريم عليكم يا رب».

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تستعد حالياً لعرض مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” ضمن موسم رمضان 2026، والذي تشارك فيه البطولة مع النجم كريم فهمي، في ثالث تعاون بينهما بعد نجاحات سابقة؛ ما يجعل الجمهور متشوقا لعودتها القوية إلى الشاشة مع بداية الشهر الفضيل.