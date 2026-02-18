صدى البلد متميزة .. أحمد موسى : عاجبني برنامج نورانيات قرآنية .. مش موجود في أي قناة برمضان

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتميز بالبرامج الدينية في شهر رمضان على شاشة صدى البلد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا خريطة برامجية ومسلسلات متنوعة على شاشة صدى البلد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من الساعة ٩ صباحا وحتى منتصف الليل لدينا برامج دينية وترفيهية ومسلسلات ترفيهية للاطفال".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لدينا برنامج خاص بالقرآن الكريم وهو برنامج نورانيات قرآنية وعاجبني جدا وده مش موجود في أي قناة ".