أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة .. بشرى لمعلمي الحصة من التعليم | أخبار التوك شو

بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، وصرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.



التموين : 288 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن معارض أهلا رمضان تنتشر على مستوى محافظة الجمهورية ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع في كافة منافذ وزارة التموين .



شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط

قال الإعلامي أحمد شوبير إنه كان حريصًا على الصيام خلال فترة لعبه كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يُفطر يومًا في رمضان أثناء المباريات.إلا مرة واحده ولم يكررها.



أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة المصرية لشهر رمضان، قائلا :"نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك شهر التسامح والمحبة والقيام وشهر الدعاء والعمل الصالح".



أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة المصرية لشهر رمضان، قائلا :"مش هتلاقي مواطن بدون إفطار أو سحور والدولة عملت مجهود كبير في شهر رمضان".



وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون

رد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن إمكانية صرف سلع بطاقات التموين من فروع كاري أون التابعة لوزارة التموين.



حسام الغمري: منصات الإخوان تمارس «حربًا نفسية».. والحزمة الاجتماعية أربكت خطابهم

أكد الإعلامي حسام الغمري أن المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لا يمكن تصنيفها كوسائل إعلام بالمعنى المهني، بل تمثل – على حد وصفه – «غرف إدارة حرب نفسية» تستهدف إثارة البلبلة وصناعة الفوضى، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا ثابتًا للجماعة خلال السنوات الماضية.



أحمد موسى: جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة، مناشدا العقيد الدكتور بهاء الدين محمد الغنام هو المدير التنفيذي لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ، بالتوسع في منتجات مستقبل مصر.



ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن عام 2025 كان مميزا للصادرات الزراعية في مصر وكان هناك نمو في الصادرات الزراعية بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 800 ألف طن .