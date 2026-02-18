قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة .. بشرى لمعلمي الحصة من التعليم | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، وصرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.


التموين : 288 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن معارض أهلا رمضان تنتشر على مستوى محافظة الجمهورية ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع في كافة منافذ وزارة التموين .


شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
قال الإعلامي أحمد شوبير إنه كان حريصًا على الصيام خلال فترة لعبه كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يُفطر يومًا في رمضان أثناء المباريات.إلا مرة واحده ولم يكررها.


أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة المصرية لشهر رمضان، قائلا :"نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك شهر التسامح والمحبة والقيام وشهر الدعاء والعمل الصالح".


أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة المصرية لشهر رمضان، قائلا :"مش هتلاقي مواطن بدون إفطار أو سحور والدولة عملت مجهود كبير في شهر رمضان".


وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
رد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن إمكانية صرف سلع بطاقات التموين من فروع كاري أون التابعة لوزارة التموين.


حسام الغمري: منصات الإخوان تمارس «حربًا نفسية».. والحزمة الاجتماعية أربكت خطابهم
أكد الإعلامي حسام الغمري أن المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لا يمكن تصنيفها كوسائل إعلام بالمعنى المهني، بل تمثل – على حد وصفه – «غرف إدارة حرب نفسية» تستهدف إثارة البلبلة وصناعة الفوضى، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا ثابتًا للجماعة خلال السنوات الماضية.


أحمد موسى: جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة، مناشدا العقيد الدكتور بهاء الدين محمد الغنام هو المدير التنفيذي لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ، بالتوسع في منتجات مستقبل مصر.


ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن  عام 2025 كان مميزا للصادرات الزراعية في مصر وكان هناك نمو في الصادرات الزراعية بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 800 ألف طن .

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

