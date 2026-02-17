التموين : 288 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن معارض أهلا رمضان تنتشر على مستوى محافظة الجمهورية ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع في كافة منافذ وزارة التموين .

وقال عبد النعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" هناك تنسيق مستمر بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على توفير السلع وأماكن إقامة الشوارد والمعارض لبيع السلع الغذائية للمواطن ".



وتابع :"كافة اجهزة الدولة تتعاون كي توفر السلع الغذائية للمواطنين ".



واكمل عبد الباسط عبد النعيم :" على نطاق محافظة القاهرة تنتشر 288 مجمع استهلاكي بالإضافة إلى فروع ومنافذ جمعيتي وسيارات متنقلة على مستوى المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ".

