شعبة الخضروات والفاكهة: السلع الاستراتيجية متاحة في السوق.. والمنتجات متوفرة بشكل طبيعي

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه هناك وفرة فى المنتجات الزراعية، مطمئنا جميع الشعب المصري أن هناك كميات كبيرة جدا من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، وفى المراكز الثابتة والمتحركة مثل “أهلا رمضان” و “كلنا واحد” وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “الرئيس السيسي تحدث على بعض النقاط المهمة، وهي ضبط الأسواق والوقوف على أى شخص يحتكر سلعة ونظام داخل الأسواق”.

وتابع: “روحنا لكل حي و مركز و محافظة من أجل تلبية إحتياجات المواطنين، لإخضاع أى شخص فى أنه يغالي على مواطن أو يلعب فى الأسواق”.