أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026

يبحث المواطنون عن أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 09 فبراير 2026، لشراء احتياجاتهم الأساسية، وقد شهدت أسعار الخضروات استقراراً في أسعار عدد من الأصناف وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات….



أسعار الطماطم

وصل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق 12.57 جنيه/ كيلو و15 جنيهًا.



أسعار البطاطس



وبلغ متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق نحو 14.1 جنيه / كيلو.

سعر الليمون البلدي

وسجل سعر الليمون البلدى اليوم في الأسواق 42.92 جنيه/ كيلو.

أسعار الخيار



وبلغ متوسط أسعار الخيار اليوم في الأسواق 21.24 جنيه/ كيلو.

أسعار الملوخية

وسجل متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، نحو 21.82 جنيه/ كيلو.

أسعار اللفت

وبلغ متوسط أسعار اللفت اليوم الإثنين في الأسواق 8.55 جنيه/ كيلو.

أسعار الكوسة



بلغ متوسط أسعار الكوسة اليوم، في الأسواق 22.88 جنيه/ كيلو.

أسعار البصل

وسجل متوسط أسعار البصل ما بين 14.4 جنيه/ كيلو و20 جنيهًا.

أسعار الكرنب

وسجل متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 33.93 جنيه للواحدة.