رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
برلمان

قانون الخدمة المدنية يلزم الجهات الحكومية بحسم تظلمات الموظفين خلال 60 يومًا

حسن رضوان

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا زمنيًا ملزمًا للفصل في تظلمات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن عدم تعطيل حقوقهم الوظيفية أو ترك مصيرهم معلقًا بسبب تقارير تقييم الأداء أو الجزاءات التأديبية التي قد تؤثر على مستقبلهم المهني.

وبحسب نصوص القانون، تلتزم الجهات المختصة بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار الموظف بالقرار النهائي وأسبابه، في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

 تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض

ونص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإخطار الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة، مع منحه الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالتقرير.

وتُقدَّم تظلمات شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة مباشرة، بينما تُحال تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة – إن وجدت – على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

وأكد القانون ضرورة إخطار الموظف بنتيجة التظلم والأسباب التي بُني عليها القرار، مع اعتبار قرار السلطة المختصة أو لجنة التظلمات نهائيًا، دون الإخلال بحق الموظف في اللجوء إلى القضاء، كما لا يُعد تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو الفصل فيه.

كما حدّد قانون الخدمة المدنية الفئات المحرومة من الترقية في موعدها، وفي مقدمتها الموظفون الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية باتة تستوجب الإيقاف عن العمل، مع النص على حجز الوظيفة للموقوف مؤقتًا، وإقرار حقه في الترقية بأثر رجعي حال حصوله على حكم بالبراءة أو توقيع جزاء بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة حجز الوظيف

