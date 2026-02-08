قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
رشا عوني

يترقب العديد من المواطنين صرف منحة رمضان 2026 ، التي تقدمها الدولة لـ العمالة غير المنتظمة في عدة مناسبات على مدار العام ، وقيمتها 1500 جنيهاً بعد زيادتها، حيث من المترقب صرف منحة العمالة غير المنتظمة لرمضان2026 في فبراير الجاري.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2026

تُصرف منحة شهر رمضان قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، ومن المتوقع بدء صرف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل بدء شهر رمضان في 19 فبراير وفقاً للحسابات الفلكية . 

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كم عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة؟

أكدت الجهات المعنية أن عدد المسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 1.1 مليون عامل، مع وجود خطة للتوسع والوصول إلى نحو 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

منحة رمضان 2026 كام؟

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

منحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:

  1. -عيد الميلاد المجيد
  2. -شهر رمضان المبارك
  3. -عيد الفطر
  4. -المولد النبوي
  5. -عيد العمال
  6. -المولد النبوي الشريف  
     

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة الكترونيا

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط هــنــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

ازاي اقدم في العمالة الغير منتظمه 2026 ؟

يمكنك التسجيل أونلاين للحصول على منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هــنــا.

كما يمكنك التقديم للحصول على المنحة من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل، من خلال الخطوات التالية :

ـ يتوجب على المتقدم ملء النموذج المخصص للعمالة غير المنتظمة

ـ إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ شهادة الميلاد المميكنة. 

ـ في حال وجود مدد اشتراك سابقة، يُطلب تقديم صحيفة البيانات الأساسية.

ـ قد تُطلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية.

موعد صرف منحة رمضان منحة رمضان 2026 رابط التسجيل في منحة رمضان منحة العمالة غير المنتظمة منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: مصر من أكبر منتجي التمور عالميًا وتحقق طفرة في التصدير

أميرة صابر

أميرة صابر: مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة يحل أزمة نقص الأنسجة في مصر

إبستين

ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين الآن؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد