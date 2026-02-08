1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

يترقب العديد من المواطنين صرف منحة رمضان 2026 ، التي تقدمها الدولة لـ العمالة غير المنتظمة في عدة مناسبات على مدار العام ، وقيمتها 1500 جنيهاً بعد زيادتها، حيث من المترقب صرف منحة العمالة غير المنتظمة لرمضان2026 في فبراير الجاري.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2026

تُصرف منحة شهر رمضان قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، ومن المتوقع بدء صرف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل بدء شهر رمضان في 19 فبراير وفقاً للحسابات الفلكية .

كم عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة؟

أكدت الجهات المعنية أن عدد المسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 1.1 مليون عامل، مع وجود خطة للتوسع والوصول إلى نحو 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

منحة رمضان 2026 كام؟

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:

-عيد الميلاد المجيد -شهر رمضان المبارك -عيد الفطر -المولد النبوي -عيد العمال -المولد النبوي الشريف



خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة الكترونيا

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني بالضغط هــنــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

ازاي اقدم في العمالة الغير منتظمه 2026 ؟

يمكنك التسجيل أونلاين للحصول على منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل بالضغط هــنــا.

كما يمكنك التقديم للحصول على المنحة من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو العمل، من خلال الخطوات التالية :

ـ يتوجب على المتقدم ملء النموذج المخصص للعمالة غير المنتظمة

ـ إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ شهادة الميلاد المميكنة.

ـ في حال وجود مدد اشتراك سابقة، يُطلب تقديم صحيفة البيانات الأساسية.

ـ قد تُطلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية.