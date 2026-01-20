قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة 2026| الفئات المستحقة وطريقة التقديم

1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة 2026| وهذه الفئات وطريقة التقديم
1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة 2026| وهذه الفئات وطريقة التقديم
ياسمين القصاص

تتصدر منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 مؤشرات البحث في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة عن تحديث قاعدة بيانات المستحقين لصرف الدعم المالي الاستثنائي الذي أقرته الدولة، بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن  تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بدعم العمال وتعزيز دورهم الفعال في مسيرة التنمية، مؤكدة على أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام خاص، نظرا لما تمثله من عنصر أساسي ضمن أهداف التنمية الوطنية.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "قد أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقا من إدراكها لأهمية هذه الصناعات كركيزة أساسية لاقتصادات الدول المتقدمة، ودورها في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الشاملة".

وأشار البدوي: "كما تواصل الدولة تقديم الدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على تعزيز قدراتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

 وأعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة. 

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 

وتحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات: -عيد الميلاد المجيد -شهر رمضان المبارك -عيد الفطر -المولد النبوي -عيد العمال -المولد النبوي الشريف الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة.

 وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:  الحرفيون- عمال البناء- المزارعون- عمال الصيد- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.

 شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية. 

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

 - يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي. 

- أن يكون اسم المتقدم مسجلا في مديرية القوى العاملة. 

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 60 عاما. 

- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلا في مديرية القوى العاملة. 

طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

والجدير بالذكر، أنه يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال المقاولين أو الشركات أو عبر عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق الشروط والضوابط المحددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

العمالة غير المنتظمة العمالة المنتظمة اتحاد عمال مصر عمال مصر السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

السفيرة حنان شاهين سفيرة مصر لدى رواندا،

سفيرة مصر في رواندا تطمئن على بعثة منتخب اليد وتؤكد دعم السفارة قبل انطلاق أمم أفريقيا

ترامب

دافوس يترقب وصول ترامب أمام التوترات العالمية بسبب سياسته المثيرة

مدير جمعية الإغاثة الطبية فى قطاع غزة، بسام زقوت

الإغاثة الطبية بغزة: أونروا تتمتع بحصانة أممية .. ولا تستطيع إسرائيل إلغاء المنظمة

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد