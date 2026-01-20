1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة 2026| الفئات المستحقة وطريقة التقديم

تتصدر منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 مؤشرات البحث في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة عن تحديث قاعدة بيانات المستحقين لصرف الدعم المالي الاستثنائي الذي أقرته الدولة، بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بدعم العمال وتعزيز دورهم الفعال في مسيرة التنمية، مؤكدة على أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام خاص، نظرا لما تمثله من عنصر أساسي ضمن أهداف التنمية الوطنية.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "قد أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقا من إدراكها لأهمية هذه الصناعات كركيزة أساسية لاقتصادات الدول المتقدمة، ودورها في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الشاملة".

وأشار البدوي: "كما تواصل الدولة تقديم الدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على تعزيز قدراتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وتحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات: -عيد الميلاد المجيد -شهر رمضان المبارك -عيد الفطر -المولد النبوي -عيد العمال -المولد النبوي الشريف الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي: الحرفيون- عمال البناء- المزارعون- عمال الصيد- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 60 عاما.

طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

والجدير بالذكر، أنه يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال المقاولين أو الشركات أو عبر عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق الشروط والضوابط المحددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.