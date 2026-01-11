قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامة الغذاء تنفذ 1,026 حملة رقابية وتسجل 71,265 منشأة بالأسبوع الأول من 2026
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد يوسف

يتساءل الكثير من المواطنين المستحقين لـ منحة العمالة غير المنتظمة، عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026، التي تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين في مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة القوى العاملة من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنـــــــا.

خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الموقع الإلكتروني.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة وزارة العمل

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

ـ أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة عيد الميلاد

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى

ـ عمالة المنازل

ـ محفظو القرآن والقراء

ـ خدام الكنائس والمرتلون

ـ عمال الزراعة المؤقتون

مواعيد صرف المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

تُصرف المنح الأخرى المخصصة للعمالة غير المنتظمة خلال العام كما يلي:

ـ منحة شهر رمضان: قبل بداية الشهر وحتى نهايته.

ـ منحة عيد الفطر: الأسبوع الأخير من رمضان.

ـ منحة عيد العمال: من أول مايو حتى نهاية الشهر.

ـ منحة عيد الأضحى: قبل عيد الأضحى مباشرة.

ـ منحة المولد النبوي الشريف: بداية ربيع الأول هجريًا.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تم صرف منحة وزارة العمل، قبل يوم عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير الجاري، والتي بلغت قيمتها 1500 جنيه، حيث تم صرفها عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، بعد إحضار رقم التسجيل الدال على الاستحقاق للمنحة، ويستمر صرف المنحة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 العمالة غير المنتظمة منحة وزارة العمل العمالة اليومية والموسمية

