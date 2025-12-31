العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن اعتماد، وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضح الوزير أن صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهم، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وقال وزير العمل محمد جبران إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات سنويًا، وهي:عيد الميلاد المجيد،وشهر رمضان المبارك،وعيد الفطر،وعيد الأضحى،وعيد العمال،والمولد النبوي الشريف.

وأضاف الوزير أن قيمة المنحة شهدت قفزة تاريخية، حيث كانت 500 جنيه، ثم تقرر رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأكد جبران أن وزارة العمل مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز آليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية، مشددًا على أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بمتابعة مباشرة ودورية من القيادة السياسية.