قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن اعتماد، وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضح الوزير أن صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهم، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وقال وزير العمل محمد جبران إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات سنويًا، وهي:عيد الميلاد المجيد،وشهر رمضان المبارك،وعيد الفطر،وعيد الأضحى،وعيد العمال،والمولد النبوي الشريف.

وأضاف الوزير أن قيمة المنحة شهدت قفزة تاريخية، حيث كانت 500 جنيه، ثم تقرر رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأكد جبران أن وزارة العمل مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز آليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية، مشددًا على أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بمتابعة مباشرة ودورية من القيادة السياسية.

وزير العمل العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

اكلات دايت بدون حرمان

سلسلة أكلات دايت بدون حرمان.. كلي براحتك واتبعي النظام الصح

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد