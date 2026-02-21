

كشفت السفارة الروسية في واشنطن عن أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، لافتة إلى دعم الإدارة الأمريكية الحالية لمفاوضات التسوية.

ومن جانبه ؛ قال الدبلوماسي الروسي أندريه ليدينيف خلال فعالية بالسفارة: "الصراع الناجم عن انتشار الفكر النازي الجديد في أوكرانيا يقترب من نهايته".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية، على عكس سابقتها التي سعت لهزيمة روسيا استراتيجيًا.

جاء ذلك بعد مفاوضات جنيف يومي 17 و18 فبراير بين وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، أعلن بعدها رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن اتفاق على جولة مفاوضات جديدة قريبًا.

ولفت الكرملين إلى تأكيد واشنطن على أن حل القضية الإقليمية (بالصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا) وانسحاب القوات الأوكرانية من دونباس هما شرطان أساسيان لتسوية دائمة.