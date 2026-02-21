فتحي سند بعد فوز الزمالك: صراع القمة يزداد اشتعالاً في الدوري الممتاز

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي فتحى سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك يواصل الانتصارات في الدوري ويحقق فوز هام علي حرس الحدود بثنائية فتوح ومنسي، صراع القمة يزداد إشتعال في الدورى الممتاز"

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.