النقل: السلوكيات السلبية لركاب المترو وقطارLRT تعرض حياة الأخرين للخطر

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأوضحت وزارة النقل أن ذلك مثل تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة او محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان و بالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.