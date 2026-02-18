السكة الحديد: انتظام حركة القطارات عقب سقوط بوجي عربة بضائع بمحطة بني سويف

​أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً إعلامياً كشفت فيه عن تفاصيل الحادث الذي وقع ظهر اليوم بمحطة بني سويف، حيث أوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وأثناء دخول قطار بضائع مشحون بالسولار للتخزين على السكة رقم 1 بحوش المحطة، تعرض البوجي الأمامي للعربة الثانية من عربات الوقاية للسقوط عن القضبان.

​وأكدت الهيئة في بيانها أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن القطار كان يتكون من جرار وعربتي وقاية فارغتين بالإضافة إلى 26 عربة محملة بالسولار وعربة "السبنسة". وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الطوارئ والصيانة إلى الموقع للتعامل مع الموقف، حيث تم سحب وتخزين الجزء الخلفي من القطار بمحطة ناصر لإخلاء المسار.

​كما طمأنت هيئة السكك الحديدية جمهور الركاب بأن حركة سير القطارات على الخطين الطالع والنازل لم تتأثر بالواقعة وهي تسير بانتظام تام، حيث وقع الحادث داخل حوش المحطة بعيداً عن الخطوط الرئيسية المخصصة لحركة قطارات الركاب.