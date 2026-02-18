دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده يفتح أبواب السماء ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب

دعاء استقبال شهر رمضان فهو من أفضل أدعية قدوم رمضان التي يستحب للمسلم أن يدعو بها، وعلينا ترديد دعاء استقبال رمضان بإخلاص ونية صادقة ، وينبغي علينا الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وعن كل ما يغضب الله- عز وجل-، وعلينا استغلال كل دقيقة تمر من هذا الشهر المبارك، في الدعاء، وحتى عند قدوم رمضان، علينا استقبال شهر رمضان بالدعاء، الأمر الذي يعود علينا بالنفع والخير.

دعاء استقبال رمضان

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.



- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.



ويستحب أن يقال في دعاء دخول شهر رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

اللهم بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، يا رب أهلّ هلاله علينا بالأمن، والخير، والسلامة، اللهمّ سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا، وتقبّله منّا يا رب العالمين.



أدعية استقبال رمضان

دعاء استقبال رمضان ، في كيفية استقبال شهر رمضان ليس بالطعام وتجهيز الموائد، وكل ما لذ وطاب لكن هناك نوع آخر من الاستقبال وهو الاستقبال الروحاني أن يكون مع دخول هذا الشهر جرعة روحانية من الصلاة والقيام والأذكار والاستعداد الجاد لاستقبال شهر رمضان في شهري رجب وشعبان، كما أن الدعاء أسهل العبادات وأفضلها ، خاصة في الصلاة وفي موضع السجود فهي الأقرب بين العبد وربه.. ودعاء استقبال رمضان في السطور التالية.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء. اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فإستجبها يا رحيم. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت وكتبت أسمائنا ووالدينا وأمواتنا في صحائف العتقاء. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.

كما نقول في دعاء استقبال رمضان اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

دعاء رمضان قصير

اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

ويستحب أن نقول في دعاء استقبال رمضان اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.



عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».



اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.



اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم أعنِّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.

دعاء حلول شهر رمضان

مع قدوم وحلول شهر رمضان هذا الشهر الكريم يظهر حالة من النسيم الذي يشبه البلسم على قلوب المسلمين، فيظهر السباق نحو الطاعة ويظهر التمسك بالقرآن الكريم والسباق في ختم القرآن وعدد مرات ختمه ففيه بكل حسنة عشرة وبكل عشرة حسنات مائة والله يضاعف لمن يشاء، علينا الإكثار من الطاعات والعبادات، والتهجد ليلا ففي هذا الشهر المعظم تصدح المساجد بالقرآن والابتهالات ولهذا نوفر مجموعة من الأدعية نقولها عند دعاء حلول شهر رمضان.

ويستحب أن نقول في دعاء حلول شهر رمضان اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك... اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم.



اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.. اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

دعاء رمضان مكتوب طويل

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.



اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.



كما أنه في دعاء حلول شهر رمضان علينا أن نحفظ ونعلم أولادنا دعاء الإفطار «ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى»، وإذا أفطر عند قوم «أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ».



-اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا. اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا.

- اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

-اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان.

دعاء شهر رمضان طويل كامل



اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، و المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، والمُكَفَّرعنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين.

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب من الحائزين، وعند النّعماء من الشّاكرين، وعند البلاء من الصّابرين، ولا تجعلنا ممّن استهوته الشّياطين فقذفته في الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.



- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ. اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ. اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجَّد من الليل قال: «اللهم لك الحمدُ، أنت نورُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ».



كما يستحب أيضًا دعاء حلول شهر رمضان اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الصحابة اللهم بلغنا رمضان

صيغ دعاء اللهم بلغنا رمضان وأعنا يمكن للمسلم أن يدعو بأن يبلغه الله رمضان ويعينه على الطاعات فيه، وفيما يأتي مجموعة من صيغ أدعية اللهم بلغنا رمضان وأعنّا: اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن

اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار. اللهمّ بلِّغنا رمضان، وأعنّا فيه على طاعتك، وآتِنا فيه من كلّ خير، اللهمّ ارفع به درجاتنا، وكفّر عنّا به سيّئاتنا، اللهمّ اكتبنا فيه من الصّائمين الذين يدخلون من باب الريّان يوم القيامة. اللهمّ بلّغنا رمضان، وأعنّا فيه وآباءنا، وأمّهاتنا، وأبناءنا، وجميع أهلِنا على حسن عبادتك

اللهمّ بلّغنا إيّاه ونحن في صحةٍ وعافيةٍ تامّة، اللهمّ أعِنّا به على الصّيام، والقيام، واغتنام شهر القرآن. اللهمّ بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات. اللهمَ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا.



اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين

اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين برضوانك، الرّاجين لعفوك وغفرانك، اللهمّ قرّبنا فيه إليك، اللهمّ آنِسنا فيه بقربك، وأتمِم علينا به نعمك، وأكرمنا فيه من واسع فضلك. اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من القائمين

اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الصّابرين، اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من المستغفرين اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من المُلتزمين حدودك.

اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهمّ بلّغنا فيه ليلة القدر، وأعِنّا على قيامه أتمَّ القيام، اللهمّ واكتبنا فيه من عتقاء هذه اللّيلة المباركة.

اللهمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين بجناتك جنّات النّعيم، اللهمّ وآتِنا فيه صنوف الخيرات، اللهمّ أبعدنا فيه عن المنكرات، اللهمّ نقِّ قلوبنا فيه كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنس.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

كان السلف يدعون بأن يبلغهم الله تعالى رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وفيما يأتي مجموعة من الأدعية لبلوغ شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين:

اللهمّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وقوِّنا فيه على الصّيام والقيام، وارزقنا فيه التلذّذ بعبادتك والتقرّب إليك، وأخرجنا منه كيوم ولدتنا أمّهاتنا مغفوري الذّنوب. اللهمّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهمّ اشرح به صدورنا، ويسّر به أمورنا

اللهمّ تقبّل فيه صيامنا، وصلاتنا، وقيامنا، اللهمّ استجب به دعواتنا، اللهمّ لا تردّنا منه خائبين خاسرين. اللهمّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهمّ وسّع به أرزاقنا، وحقّق به أمنياتنا، اللهمّ بلّغنا رمضان ولا تحرمنا أجره، اللهمّ بلّغنا رمضان ولا تفتنّا بعده.



